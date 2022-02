Kuus võimalust kuidas saada kiiremini arstiabi

3. Kasuta e-konsultatsiooni – nii säästad aega, sest ei pea ise eriarsti poole pöörduma. Nimelt on perearstil võimalik e-konsultatsiooni kaudu konsulteerida ise eriarstidega Sinu diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. Kui selgub, et vajad siiski eriarstiabi juurde kohale minekut ja täiendavaid uuringuid, kutsub eriarst Su oma vastuvõtule.

4. Kasuta digiregistratuuri – kõige kiiremini ja mugavalt leiad sobiliku eriarstiaja üleriigilise digiregistratuuri kaudu, kus on võimalik vastuvõtu aegu broneerida, muuta või tühistada. Digiregistratuur annab Sulle valikuvabaduse leida sobiv eriarsti vastuvõtuaeg ühest kohast, ilma et peaks pöörduma erinevatesse raviasutustesse. Kui Sa ei leia endale ise sobivat aega eriarsti juurde, siis soovitab neid digiregistratuuri juurde loodud tehnoloogiline abimees.

Praeguseks on digiregistratuuri kaudu võimalik arstiaega broneerida juba 66 raviasutusse. Digiregistratuuris on alates selle loomisest ehk viimase pooleteise aastaga tehtud üle 68 000 broneeringu. Pane tähele, et eriarsti vastuvõtuaja broneerimiseks on vajalik perearsti saatekiri (v.a günekoloogi, naha-suguhaiguste arsti, silmaarst või psühhiaatri juurde).