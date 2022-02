Vaimse tervise häired ja kroonilised haigused käivad tihti käsikäes

Uuringu ühe elluviija, rahvatervishoiu kaasprofessori Mikk Jürissoni sõnutsi näitasid tulemused, et umbes kolmandikul (30,1%) Eesti rahvastikust on vähemalt kaks kroonilist haigust. Vaimse tervise häireid leiti aga 8,1 protsendil rahvastikust: domineerisid ärevushäired (4,1%) ja depressioon (3,3%), millele järgnesid skisofreenia (0,9%), dementsus (0,5%) ning alkoholi (0,4%) ja muude psühhoaktiivsete ainete (0,2%) tarvitamisest tingitud vaimsed häired.

Mikk Jürisson ütles, et vaimse tervise häirete sagedus on suurem vanemates vanuserühmades, naistel ja enamate krooniliste haigustega inimestel. «6,2 protsendil rahvastikust esineb koos hulgihaigestumusega ka vaimse tervise häire. Samuti selgus, et 13,1 protsendil rahvastikust on korraga vähemalt üks krooniline haigus ja vaimse tervise häire,» rääkis Jürisson.