Teadlased: koroonaviirus võib levida 60 meetrit

Juba 1930. aastatel tehtud katsed näitasid, et hingamisteedest lenduvad aevastamise või köha korral piisakesed. Need on kas suured ja rasked, kukkudes maapinnale, ilma et neil oleks pikalt võimalust inimesi nakatada. Või on need nii väikesed ja kerged, et kuivavad peaaegu hetkega ja muutuvad nii kiiresti kahjutuks. Kuivus muudab «ümbrisega» viirused, nagu koroonaviirused, nakatamisvõimetuks, vahendab Medical Xpress.

Kuid uus uuring viitab kolmandale võimalusele, et tänu piisakesi ümbritsevale limakestale võivad hingamisteedest lenduvad osakesed säilitada piisavalt niiskust ja levida õhus pikemat aega ja kaugemal, kui seni on arvatud.

«On teateid, et inimesed on nakatunud koroonaviirusega allatuult või toas mitu minutit pärast seda, kui nakatunud inimene on ruumist lahkunud,» ütles uuringu autor Leonard Pease. Tulemused avaldati ajakirjas International Communications in Heat and Mass Transfer.

«Mõte, et ümbrisega viiruseosad võivad püsida hästi niisutatud ja seega nakkavad suurte vahemaade tagant, on kooskõlas reaalse maailma vaatlustega. Võib-olla püsivad hingamisteede piisakesed nakkusvõimelised kauem, kui oleme arvanud,» lisas Pease.

Tema meeskond uuris hingamisteedest lenduvaid piisku katva limakesta mõju. Juba eelnevast on teada, et viirusi ümbritsev eritis võimaldab paljudel viirustel liikuda kaugemale, kui need muidu saaksid.

Meeskond leidis, et eritis muudab kandlust. Hingamisteede piisku ümbritsev limakest vähendab aurustumiskiirust, pikendades tilkades peituvate viirusosakeste elujõulisena püsimise aega. Kuna viirustel nagu SARS-CoV-2 on rasvkate, mida tuleb hoida niiskena, et viirus oleks nakkav, võimaldab aeglasem aurustumine viirusosakestel kauem nakkav olla.