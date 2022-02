Teadlased tegid koroonaviiruse antikehade kohta üllatava avastuse

«Kui viirus ei muutuks, oleks enamik inimesi, kes said kaks annust seda vaktsiini, väga heas seisus,» ütles vanemautor Ali Ellebedy, patoloogia ja mikrobioloogia dotsent Medical Xpressis. «Antikehade reaktsioon, mida nägime, on täpselt see, mida tugevalt immuunvastuselt ootasime. Me poleks arvanud, et kuus kuud pärast teist süstimist parandavad paljud inimesed endiselt aktiivselt oma antikehade kvaliteeti. Minu jaoks on see tähelepanuväärne. Probleem on selles, et see viirus areneb ja toodab uusi variante. Seega tunnevad antikehad paremini ära algse tüve, kuid kahjuks sihtmärk muutub.»