Lasteabitelefoni 116 111 pöördumiste arv on tõusutrendis

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseosakonna juht Ebeli Berkman seletab pöördumiste tõusu abivajajate kasvuga.

«Pöördumiste tõusu on näha õppeaasta perioodil ja eriti distantsõppe ajal, samas tõuseb näiteks väärkohtlemise teemal pöördumine esile enim suvekuudel. Kindlasti on inimeste teadlikkus suurenenud ning julgetakse rohkem pöörduda, see kehtib nii laste kui täiskasvanute kohta. Näiteks laste vaimse tervise teemadel olid meil eelmisel aastal peamisteks pöördujateks lapsed ise,» selgitas Berkman.

Võrreldes 2020. aastaga jäid eelmisel aastal pöördumiste peamised teemad ja osakaal samaks. Enim on pöördutud väärkohtlemise (2660), suhete (1682), lapse vaimse tervise ja heaolu (1628), lapse kasvatamise küsimustes (1370) ning hooldusõiguse teemadel (872).

«Kui täiskasvanute eelistus on läbi aastate olnud telefonikõne, siis noored on eelistanud suhtlemist veebivestluse teel lehel lasteabi.ee. Samas näeme täna, et kuigi pöördumiste arv on teinud märkimisväärse tõusu, on väiksemaks jäänud laste ja noorte pöördumiste osakaal (2020. aastal kõikidest pöördumistest 32,3%; 2021. aastal 24,3%),» rääkis sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ennetusteenuse juht Mari-Liis Mänd.

Enamus pöördumistest on eestikeelsed ning venekeelsete pöördumiste osakaal on 10 protsendi juures. «Seepärast soovime lähitulevikus pöörata teavitustöös suuremat tähelepanu just selle sihtgrupi püüdmisele. Pingutame selle nimel, et meie abivajajad teaksid – kõige kiirem ja efektiivsem kanal lastele abi saamisel ja abivajavast lapsest teavitamisel on lasteabitelefon 116 111,» tutvustas Mänd edasisi plaane.

2021. aastal olid lasteabitelefonile peamisteks pöördujateks lapsevanemad (2767), kes eelistasid pöörduda telefoni teel (2109). Teine suurem grupp olid lapsed (2653) ja noored (470) ning nende eelistatuim kanal oli veebivestlus ehk chat (1619). Spetsialistidest pöördusid lasteabi poole peamiselt sotsiaalvaldkonna- (1664) ja õiguskaitsespetsialistid (1476).

Pühadel ja nädalavahetusel asendavad lasteabi konsultandid ka omavalitsuste lastekaitsetöötajaid ning tuleb ette olukordi, kus abivajava lapse puhul tehakse erandlikult ka lapse perest eraldamise otsus. Kui 2020. aastal tehti perest eraldamise otsuseid 38, siis 2021. aastal oli eraldamisi 47, millest 39 juhul oli põhjuseks joobes vanemad (83%).