Koroona kahjustab spermat – kui kaua peaks lapse planeerimisega ootama?

Seemnerakkude DNA kahjustuse tunnused olid kõige rohkem väljendunud esimesel kuul pärast Covid-19 põdemist ja vähenesid ajapikku. Hinnanguline taastumise aeg on kolm kuud, kuid käimas on juba jätku-uuringud, et selgitada välja nende meeste osakaal, kellel jääb püsiv seemnevedeliku kvaliteedi kahjustus.