Teadlaste suur avastus: armastatud jook aitab eemaldada verest kolesterooli

Tavaliselt tarbib täiskasvanu keskmiselt 400–600 mg kofeiini päevas – umbes kaks kuni kolm tassi kohvi. Mõned hiljutised populatsiooniuuringud on näidanud, et sellises koguses kofeiini tarbivatel kohvi- ja teejoojatel on vähenenud südame-veresoonkonna haigustesse suremise risk, kuid selle nähtuse biokeemiline seletus on jäänud lahtiseks.