Uuringus ilmnes, miks Covid-19 korral kopsud taastumise asemel armistuvad

Patsientidel, kes jäävad ellu, kuid kel tekivad kopsudes armid, näib olevat paranemisprotsess jäädavalt peatunud, mis viib kroonilise fibrootilise kopsuhaiguseni. Leiud võivad viia uudsete ravimeetoditeni, mis soodustavad tervislikku taastumist, suurendades ellujäämist ja aidates vältida fibroosi, teatavad teadlased ajakirjas The American Journal of Pathology.

Kopsude alveolaarne epiteel koosneb kahte tüüpi rakkudest. 1. tüüpi alveolaarsed epiteelirakud (AEC1) on lamedad ja laiad ning katavad suurema osa alveolaarsest pinnast. Need mängivad barjääri terviklikkuses olulist rolli ja hõlbustavad tõhusat hapniku imendumist.

2. tüüpi alveolaarsed endoteelirakud (AEC2) on väikesed risttahukakujulised rakud, mis katavad ülejäänud pinna. Need aitavad kopsudel paisuda ja vedelikku eemaldada. AEC1 ja AEC2 on ägeda respiratoorse distressi sündroomi (ARDS) korral kahjustatud, seda nii Covid-19 kui muudel haigetel.

On teada, et hiirte kopsukahjustuse ajal vohab AEC2, mis lülitab välja enda tavapärase rakutsükli, et minna üleminekuseisundisse. AEC2 muutub nii lõpuks AEC1-ks, et parandada alveolaarset epiteeli. Idiopaatilise kopsufibroosiga (IPF) inimestel ei lahku AEC2 aga kunagi üleminekuseisundist ega muutub AEC1-ks, mis viib fibroosina tuntud armkoe tekkeni.