Margus Punab selgitab, miks mehed arsti juures ei taha käia

Meestele on kohustuslikku arsti juures käimist kooliprogrammis vähem selgitatud kui naistele. See soodustab meeste seas hirmude teket, mis omakorda võib mõjutada nende enesehinnangut. Näiteks kardetakse, et ollakse tõsiselt haiged või et arst teeb mingisugust valusat testi.