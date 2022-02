Teadlased jõudsid selgusele, mis annab erinevate koroonatüvede ees parima kaitse

Mainekas teaadusajakirjas Cell ilmunud uuringu peamine järeldus võib selgitada, miks: lümfisõlmede piirkonnad, mida nimetatakse idukeskusteks, kus immuunsüsteem valib ja toodab antikehi, on mitu nädalat pärast vaktsineerimist väga aktiivsed. Seevastu inimestel, kes on Covid-19 tõttu surnud, on seal rakkude ehitustöö olnud kesine.