Selgus, mis aitab leevendada pika Covidi sümptomeid

Eelmisel aastal esitlesid Londoni King’s College teadlased üht esimestest ulatuslikest uuringutest, kuidas vaktsineerimine mõjutab pikaajalise Covidi esinemissagedust. Uuringus leiti, et täielikult vaktsineeritud täiskasvanutel, kellel on läbimurdeline SARS-CoV-2 nakkus, on 50 protsenti väiksem risk pika Covidi kujunemiseks.