Lätlased pooldavad kanepi lubamist meditsiinilistel eesmärkidel

Läti ja Euroopa Liidu elanikel paluti vastata küsimustele marihuaana kasutamise ja legaliseerimise kohta. Uuring viidi läbi 30. juunist 10. juulini 2021 ning selles osales 1002 Läti ja 25 713 Euroopa Liidu elanikku.

Enamik ehk 70 protsenti küsitletud lätlastest uskus, et marihuaanat tuleks lubada ainult meditsiinilistel eesmärkidel ja ainult retsepti alusel. 13 protsenti ütles, et marihuaana peaks olema lubatud nii meditsiinilistel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel ning viis protsenti arvas, et marihuaanat tuleks lubada ainult meditsiinilistel eesmärkidel ja ilma arsti retseptita.

Kümme protsenti Läti elanikest leidis, et marihuaanat ei tohiks meditsiinilistel ega meelelahutuslikel eesmärkidel lubada ning kaks protsenti ei osanud sellele küsimusele selget vastust anda.

Mujal Euroopa Liidus arvab enamus ehk 62 protsenti inimestest, et marihuaana peaks olema lubatav meditsiinilistel eesmärkidel ja retsepti alusel, 23 protsenti arvab, et marihuaana peaks olema lubatav täiskasvanutele nii meditsiinilistel kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel ning kaheksa protsenti arvas, et marihuaana peaks olema seadustatud meditsiinilistel eesmärkidel ilma arsti retseptita.

Kuus protsenti teiste Euroopa Liidu riikide elanikest usub, et marihuaanat ei tohiks meditsiinilistel või meelelahutuslikel eesmärkidel lubada ning kaks protsenti ei osanud sellele küsimusele lõplikku vastust anda.

Läti ja Euroopa Liidu elanikel paluti hinnata ka oma suhtumist uimastite nagu marihuaana ja kokaiini keelustamisse või seadustamisse. Täpselt pooled Läti elanikest ehk 50 protsenti vastanutest leidsid, et marihuaana peaks ka tulevikus keelatuks jääma, 48 protsenti leidis, et marihuaana levitamist tuleks korraldada, kaks protsenti ei osanud anda sellele küsimusele selget vastust.

Enamik ehk 62 protsenti teiste Euroopa Liidu riikide elanikest leidis, et marihuaana levitamist tuleks korraldada. 35 protsenti uskus, et marihuaana peaks jätkuvalt jääma keelatuks, samas kui kolm protsenti ei andnud selget vastust.

Kokaiini osas leidis 88 protsenti Läti elanikest ja 89 protsenti Euroopa Liidu kodanikest, et kokaiin peaks jääma keelatuks ka edaspidi. Üheksa protsenti lätlastest ja kümme protsenti Euroopa Liidu kodanikest leidis, et kokaiini levitamist tuleks korraldada, samas kui kolm protsenti lätlastest ja kaks protsenti Euroopa Liidu elanikest sellele küsimusele ei vastanud.

Vastajatelt küsiti ka, kui lihtne või raske on neil järgmise 24 tunni jooksul marihuaanat hankida. 30 protsenti Läti vastanutest vastas, et marihuaanat oleks raske saada, 29 protsenti, et väga raske. 19 protsenti Läti elanikest ütles, et marihuaanat oleks lihtne saada, üheksa protsenti vastas «väga lihtne» ja 12 protsenti ei teadnud vastust.