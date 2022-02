Kas stress võib tekitada südameinfarkti?

Uuringute kohaselt põhjustab suurenenud psühholoogiline stress südame-veresoonkonna probleeme, sealhulgas kõrget vererõhku, infarkti või insulti. Seega on psühholoogiline stress palju ohtlikum kui seni arvatud on. See on sama ohtlik kui teised infarkti riskifaktorid nagu ülekaalulisus, suitsetamine, füüsiline passiivsus ja kõrge kolesterool.