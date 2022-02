Vaimse kurnatuse vastu aitavad vitamiinid

Peaasi.ee kutsub sarnaselt eelmise kevadega kaasa vaimse tervise vitamiinikuurile. Kuuri jooksul saab võtta kasutusse lihtsad nipid, mis vaimset tasakaalu luua aitavad. Tegevused on jõukohased kõigile ning neid saab kaasa teha igaüks.

«Ülemaailmne tervisekriis on tekitanud inimestele suure stressikoorma. Ärevad uudised maailmast ei aita stressivabadusele kuidagi kaasa ning üha enam kuuleme enda ümbert, et inimesed ei jaksa ja ei taha enam midagi iseenda heaks ette võtta. Unistamine ja toredate ettevõtmiste plaanimisel peab arvestama nende ärajäämise suure tõenäosusega,» tõdes Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

«Tänavu asetame rõhu positiivsete emotsioonide loomisele ja suhete tugevdamisele. Eriti on oodatud meie vitamiinikuuriga liituma lasteaiarühmad, klassid, ülikoolikursused ja meeskonnad ettevõtetes, muidugi ka pered ja sõpruskonnad. Ühiselt tegutsedes on motivatsiooni kergem leida ja vitamiinide mõju avaldub kiiremini,» sõnas Oidermaa.

«Loodame, et ühine tegutsemine tõmbab kaasa ka mehi, sest eelmistel vitamiinikuuridel on nende osalus võrdlemisi tagasihoidlikuks jäänud. Samas pole põhjust arvata, et sugu vaimse tervise tasakaalu hoidmisele kuidagi piiranguks peaks olema.»