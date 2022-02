Iisrael väljub pandeemiapiirangutest

Esmaspäevase seisuga on Iisraelis 9 miljoni elaniku peale 1795 koroonahaiget, kellest 775 on raskes seisus. Haiglaravi vajajate hulk hakkas vähenema mõnda aega pärast nakatunute arvu kahanemist. Hea üldise vaktsineerituse taseme ja veel parema eakate vaktsineerituse taseme juures on see ka igati loogiline. Kõigist elanikest on ühe doosiga vaktsineerituid 72%, kahe doosiga vaktsineeritud 65% ja kolmega 48%. Eakamatest ja alates 40+ vanusest on kõik grupid 81 kuni 91% vaktsineeritusega (2 doosi). Vaktsineerimata eakamad inimesed tekitavad endiselt suurema osa haiglakoormusest. Nii on vaktsineerimata ja raskelt haigeid 60+ vanuserühmas 275 saja tuhande 60+ aastase kohta, aga täielikult vaktsineeritute seas on see hulk kõigest 23 saja tuhande 60+ inimese kohta. Ehk siis enam kui 11-kordne vahe.