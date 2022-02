Ajuteadlane selgitab, miks inimesed ei käitu tervislikult, kuigi nad teavad, et peaksid?

Meie käitumist juhib aju. Aju koosneb paljudest erinevatest võrgustikest, millel kõigil on pisut erinevad eesmärgid. Üks nendest võrgustikest vastab meie teadlikule mõtlemisele ja seab teadlikke eesmärke («ma jooksen iga päev kolm kilomeetrit; ma ei söö enam magusat; vähendan alkoholi tarbimist»). Kuid see võrgustik on vaid üks paljudest.

Meile tundub, et just see teadliku mõtlemisega seotud võrgustik on kõige tähtsam, aga see on vaid illusioon. Tegelikult juhivad aju tööd paljud võrgustikud, mille töö on suuremal või vähemal määral teadvuseväline. Nendel teistel võrgustikel on omad eesmärgid - süüa palju magusat, istuda samal ajal nutiseadmes ja juua kõrvale üks õlu. Jooksma need võrgustikud kindlasti ei viitsi minna. Meie teadlik mõtlemine ja tema ratsionaalsed eesmärgid peavad nende teiste võrgustikega võitlema ja vaidlema ning tihtipeale jäävad kaotajaks.