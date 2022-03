Vaglad-biokirurgid ravivad terveks ka väga saastunud haavad

Haavaravi on tihtilugu pikk, kallis, keeruline ja vahel ka pehmelt öeldes vähetõhus. Mida teha nende krooniliste haiguste tõttu tekkinud haavadega, mille antibiootikumidele mittetundlikud bakterid on üle võtnud ja kuid või ka aastaid kokku kasvada ei lase?

Saksamaal, Suurbritannias ja USAs on viimase paarikümne aasta jooksul üha rohkem hakatud kasutama “biokirurge” - vaklu. Neile tegelastele meeldib väga see haisev ollus, mis meis vastikustunnet ja muret tekitab. Meditsiinilised vaglad on laborist steriilsetena välja tulles väga-väga näljased. Nad söövad ära ainult surnud, bakteritest saastunud osa lootuses, et neist saavad kord kärbsed. Jah, spetsiaalsetes laborites kasvatatakse steriilselt puhtaid Lucilia sericata ehk ühe porikärbse liigi vaklu, kes pakendatakse enamasti väikestesse polüestrist kotikestesse ja saadetakse vastavalt arstide-õdede-hooldajate tellimustele välja. Kotike vakladega asetatakse haavale, kaetakse sidemega ja patsient mingeid vaklu oma ihusilmaga ei näe, kui ta neid näha ei taha.