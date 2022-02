Entsefaliiti tekitavad puukide kõrval ka teised tegurid

«Entsefaliit on tõsine haigus: see on ajupõletik, millel võivad olla väga erinevad tekitajad,» ütles Taba saates «Terevisioon». Üks variant võib olla näiteks herpesviiruse põhjustatud herpesentsefaliit.

Taba märkis, et herpesentsefaliit on entsefaliitidest üks kõige tõsisema kuluga haigus. «(Entsefaliidi tekitajad) võivad olla ka bakterid, nende hulgas näiteks borrelioos või meningokokk. Selle tõttu on ka sümptomid erinevad, et tekitajad on erinevad,» ütles ta.