Uuring: kopsuvähi sõeluuring perearstikeskuste abil on teostatav

Kopsuvähk on Eestis üks sagedamini esinevatest pahaloomulistest kasvajatest: TAI vähiregistri andmetel diagnoositi aastatel 2009–2019 keskmiselt ligikaudu 800 uut kopsuvähi juhtu aastas. Surmasid on kopsuvähk viimastel aastatel põhjustanud pahaloomulistest kasvajatest kõige enam, viies igal aastal elavate kirjast üle 600 inimese.

Kui tubakatarvitamise vähendamine on kopsuvähist tingitud surmade arvu vähendamise pikemaajalisem abinõu, siis kiirema tulemuse annab varasem avastamine ja kohene ravi. Eestis on käimas eeltegevused, et langetada otsus riikliku kopsuvähi sõeluuringu kohta.

Kopsuvähi teostatavuse uuringut juhtis Tartu Ülikooli (TÜ) kaasprofessor ja TÜ kliinikumi torakaalkirurg doktor Tanel Laisaar, kelle sõnul on kopsuvähi sõeluuringu peaeesmärgiks vähendada kopsuvähist tingitud suremust. Selleks on vaja diagnoosida kasvaja võimalikult varases ehk lokaalses staadiumis.

Uuringu korraldamist vedas TAI, kelle registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp avaldas heameelt, et perearstikeskused tulid praegusel keerulisel perioodil kaasa ja teostatavuse uuring osutus edukaks. «Perearstid ja -õed oma kompetentsi ja teadlikkusega patsientidest on just see oluline võti, kes suudavad riskirühmade inimesed nii-öelda välja sõeluda ning veenda neid tervist kontrollima. Tänu pühendunud pereõdede tegutsemisele ja uuringu koordinaatori toetusele jõudis kompuuteruuringule 97 protsenti uuringule suunatud riskirühma patsientidest,» ütles Viiklepp.