USAs tõstab pead koroona uus alamtüvi

Algse omikrontüve BA.1 kõrval on BA.2 nüüdseks tuvastatud enam kui 30 USA osariigis, see moodustab umbes 3,9 protsenti uutest nakkustest ja näib haiguste ennetamise ja tõrje keskuse andmetel peatselt kahekordistuvat, vahendab uudisteagentuur NPR.

«Kui see kahekordistub kaheksa protsendini, tähendab see, et oleme jõudmas eksponentsiaalse kasvu faasi ja võib-olla ootame USAsse saabuvat uut Covid-19 lainet,» ütles Rockefelleri patogeenide seire keskuse direktor Samuel Scarpino.

Arvatakse, et BA.2 on nakkavam kui esialgne omikrontüvi ja selle leviku arvele pannakse ka Taani koroonajuhtumite uus tõus.

Dr Jeremy Luban, Massachusettsi ülikooli meditsiinikooli viroloog nendib, et kõige tõenäolisem stsenaarium on, et BA.2 lihtsalt pikendab omikronilainet, aga tema sõnul on võimatu välistada ka uut tõusulainet.