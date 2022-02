Lasnamäel jätkub märtsis tasuta vaktsineerimine ja kiirtestimine

«Jätkame vaktsineerimise ja kiirtestimisega Lasnamäel ka märtsis, sest see on tõhus viis paremini ennetada Covid-19 levikut. Lindakivi kultuurikeskuses saab jätkuvalt teha nii esimest kui ka teist süsti ja tõhustusdoosi ning võimalus on küsida vaktsiinide alast nõu,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.