Arstid üle maailma nõuavad haiglate ründamise lõpetamist Ukrainas

Kuna on tulnud teateid haigla pommitamisest Donetskis, rõhutatakse, et meditsiiniasutused ei tohi olla sõjalised sihtmärgid, arste ja teisi tervishoiutöötajaid ei tohi takistada oma ametiülesannete täitmisel ning tuleb teha kõik, et patsientidel ja kannatanutel oleks juurdepääs arstiabile. Arstide takistamine patsientidele abi osutamisel on vastuolus rahvusvahelise õigusega.