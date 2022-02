Ingi Mihkelsoo: eriliselt haavatavas seisus pagulaslapsed on kiusajatele kerge saak

Põikame korra 2015. aasta sügisesse, mil nii nagu kogu maailmas, oli ka Eestis lahvatanud rändekriis. Tol aastal küsis Eestilt varjupaika kõigest 231 inimest ja rahvusvahelise kaitse sai neist vaid 78. Neist 59 olid ukrainlased. Maailma mastaabis rekordmadalale varjupaigastatistikale vaatamata pidasid Eesti inimesed pagulaste vastuvõtmist konkurentsitult number üks probleemiks. Sama aasta 1. septembril läks Tartus kooli Eestilt hiljuti varjupaiga saanud 16-aastane tüdruk Ukrainast. Kõigest mõned nädalad hiljem jõudsid minuni kuuldused, et ta on langenud ränga koolikiusamise ohvriks. Tüdrukuga tema internaadis kohtudes istus ta värisedes ja nutt kurgus oma voodi äärel. Tema ümbert hoidis kinni ainus kohalik sõbranna, kesist eesti keelt rääkiv Narvast pärit venelanna. Mul puudus mõlemaga ühine keel, kuid tõlkeprogrammi ja kehakeele abil suutsime end vastastikku selgeks teha. Õhtu lõpetuseks palus tüdruk mind härdalt, et leiaksin talle ööseks pelgupaiga, kuna ta ei julgenud oma kiusajatega enam hetkegi kauem ühikatuba jagada. Võtsin ta enda juurde koju ning meie vahel arenes sõprus.

Tänaseks on tüdruk õppinud selgeks eesti keele ning plaanib end teostada meditsiiniõena. Tüdruku juhtumist ajendatuna lükkasin Eesti Pagulasabis käima haridusprojektide suuna, mis parandas paljude Eesti koolide ja lasteaedade valmisolekut võtta vastu rände- ja pagulastaustaga lapsi ja nende peresid ning käsitleda õpilastega mitmekultuurilisuse teemasid.

Ukraina pagulastüdruku kiusujuhtum ei ole kahjuks üllatav. Uuringud näitavad, et kiusamine on Eesti koolides tõsine probleem. Keskmiselt on iga viies õpilane kiusamise ohver – see viib Eesti kiusuohvrite osakaalult Euroopa tippu. Kiusamine on teisele inimesele tahtlikult haiget tegemine olukorras, kus valitseb osapoolte ebavõrdsus. Kiusaja valib sihtmärgiks teadlikult endast nõrgema, kas füüsiliselt, sotsiaalse staatuse või mistahes aspekti poolest, ning see üleolek ei lase ohvril end tõhusalt kaitsta. Eriliselt haavatavas seisus pagulaslapsed on kiusajatele kerge saak. Kiusamise kohta on kõige olulisem teada, et see ei ole kunagi vaid kiusaja ja ohvri omavaheline suhe, vaid kiusamist tuleb käsitleda grupiprotsessina. Kiusamist saab ja tuleb ennetada ning lahendus on kõrvalseisjate käitumises. Otsustavaks saab kiusamise tekkimisel ja selle peatamisel see, kas klassis aktsepteeritakse kiusamist ning viis, kuidas reageerivad kõrvalseisjad – nii klassikaaslased kui ka kiusamisest teadlikud täiskasvanud.

Lapsed vajavad ettevalmistamist juhuks kui nende klassi tuleb pagulane

Olukorras, kus meie koolidesse, lasteaedadesse ja huviringidesse on peatselt liitumas tuhandeid kui mitte kümned tuhandeid Ukraina pagulaslapsi, peame andma endast kõik, et sillutada neile võimalikult turvaline ja kiusuvaba koolitee. See kõik ei tule iseenesest, vaid vajab täiskasvanute teadlikku ja järjepidevat tööd meie laste ja noorte hoiakute ja tundetaiplike käitumismustrite kujundamisel. Koolidele on siin abiks teadus- ja tõenduspõhine kiusamise vähendamise programm KiVa.