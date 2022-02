Üle 6000 Venemaa meditsiinitöötaja on liitunud pöördumisega sõja lõpetamiseks Ukrainas

«Me ei otsi süüdlasi ega mõista kedagi hukka. Meie missioon on päästa elusid. On keeruline ette kujutada humaansemat eriala, kui seda on meditsiinitöötajal. Kutsume sellele mõlema riigi jaoks raskel ajal koheselt peatama vaenutegevuse ning lahendama kõik poliitilised probleemid rahumeelsel teel,» sedastati teates.