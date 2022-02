Leukeemiaravim võib ravida ka eesnäärmevähi metastaase

Cedars-Sinai meditsiinikeskuse teadlaste uuringus, mis ilmus eelretsenseeritavas ajakirjas Nature Communications, näidatakse seda, et 65% surmava eesnäärmevähi proovides on liiga aktiivne kindel valk - RIPK2. Seni on teada olnud selle valgu roll põletikuliste haiguste puhul, kuid nüüd on selge, et sellel võib olla oluline roll ka vähi ravis.