Afganistani kogemusega kirurg Tiit Meren: on olnud kahtlus, et äkki läheb Eestis kaitsemeditsiini vaja

Tellijale

Pearl Harbori filmis näidati, kuidas meditsiiniõed kirjutasid huulepulkadega saabuvatele vigastatutele otsa ette – vasakule või paremale. Vasakule läksid need, keda ei olnud enam võimalik aidata, ja paremale need, kelle jaoks oli veel võimalik midagi teha. «See on juba kaose kontrollimine – selliseid asju õpetatakse kaitsemeditsiinis, mille peale tsiviilmeedikud on pahased,» nendib dr Meren.

Kirurg Tiit Meren Lõuna-Afganistanis Helmandi provintsi kõrbes asuvas sõjaväebaasis Camp Bastion rohkem kui kümme aastat tagasi. FOTO: Jerome Veyret

«Täna on selge, me peame sellisteks asjadeks valmistuma. Mida külmakõhulisemalt seda teeme, seda rohkem elusid meedikutena suudame päästa,» tõdeb ta.

See on metoodiline lähenemine kriisiolukordadele. «Kui hakkab tulema rohkem vigastatuid, kiputakse meditsiinis esimesena abistama neid, kes rohkem oigavad-karjuvad. Pead aga minema esmalt inimese juurde, kes on vakka, sest tema võib olla peaaegu surmavalt vigastatud. Vaatama, kas seal üldse on midagi teha või ainult valuvaigistit anda. Ja kui seal on midagi teha, pead määratlema kiiresti, kas sul on võimalus teda ka kuhugi saata, helistada. Kui veel helistamise variandid on,» kirjeldab Meren.

Ja samaaegselt tuleb vigastatuid kümnete ja sadade kaupa. Kas siis tekib tunne, et enam ei jõua? «Vastupidi. Rahu, ainult rahu!» nendib kirurg.

Mereni sõnul saab võrrelda kriisi merehätta sattumisega. Kui laine on väike, võib tundud, et ollakse kõva merehunt. Kui hakkavad aga tulema suured lained, ollakse ühel hetkel kaldast eemale viidud ja tagasi enam ei saa. «Saad aru, et ei ole vist enam valikuid, kuidas tagasi pääseda. Pead säilitama rahu. Aga see rahulikkus, külmaverelikkus on oluline.»

Sõjafilmides on näha kisa, karjumist, jooksmist. «Tavalise inimese silmis on seal kaos, aga meie näeme juba korrastatud kaose märke,» ütleb Meren. Inimesed saavad ta sõnul vedada siinkohal paralleeli nii meditsiini või isikliku eluga. «Kui üheksas laine tuleb, pühib kõik ära – mis on see üks või kaks liigutust, mida ma pean tegema? Äkki ma siis jään alles! Sageli nii jääbki alles,» tõdeb kirurg.

Šokeerivad jutud ja pildid on Mereni sõnul ainult ühe tagamõttega. «Me ei karda, kui kriis sünnib. Peame ainult olema valmis ja õpetama oma kaasmaalasi – mida teen kriisi korral iseendaga, perega, oma külaga.

Täpselt samamoodi meditsiiniinimesena – kas oled üksi, suures meeskonnas, kas on piisavalt meditsiinilisi vahendeid või pead hakkama kivide, keppide ja samblaga inimest nii-öelda remontima ja elus hoidma, nii palju kui see on võimalik. Oskust aru saada, millisel tasemel meditsiiniabi sul on hetkel võimalik ja vajalik anda, seda on meile kaitsemeditsiin õpetanud. Seda tsiviilsituatsioon kunagi ei õpeta,» nendib Meren.

Sinisilmsus kriiside ees

«Olen sündmusi jälginud ööl ja päeval televiisorist – see on tõenäoliselt enamusel inimestel Covidi teema üldse meelest pühkinud, sest see, mis Ukrainas toimub, on ikka uskumatu,» ütleb Meren.