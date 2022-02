PERH võtab vajadusel vastu sõjavigastatuid Ukrainast

«Meie traumakeskuse erakorralise meditsiini spetsialistid ja kirurgid on kogenud ja omalt poolt valmis tegema kõik võimaliku sõjas vigastatute aitamiseks,» ütles Regionaalhaigla ülemarst-juhatuse liige prof Peep Talving. Tema sõnul on mitmed Regionaalhaigla kirurgid ja erakorralise meditsiini arstid osalenud missioonidel ja praktiseerinud ka haiglates, kus sõjavigastused ja muud sarnased traumad on igapäevatöö.