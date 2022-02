Tugevda oma vastupanuvõimet vaimse tervise vitamiinikuuriga

«Praegusel ajal oleks paslik meenutada, kuidas saime hakkama pea kaks aastat tagasi, mil meieni jõudis koroonaviiruse kriis. Kuigi oht oli teistsugune, võime tunda abitust, kontrolli kaotuse tunnet, viha ning hirmu tuleviku ees. Muidugi tuleb olla valmis ka halbadeks stsenaariumideks, kuid nendega ei saa pidevalt oma peas tegelema jääda, see võib nõrgestada meie vaimset vastupanuvõimet, mis on hädavajalik raskete aegadega toimetulekuks,» sõnas Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

«Sellel aastal plaanime eriti keskenduda headele suhetele ning teadlikule positiivsete emotsioonide juurde toomisele meie ellu. Tunda on, et need on valdkonnad, mis kõige enam turgutust vajavad, eriti on meil vaja lootust ja ühiselt hakkamasaamise tunnet,» märkis Peaasi.ee tegevjuht.