«Kes tahab ukrainlasi aidata, on juba teinud või läheb nüüd ja teeb ära kolmanda doosi Covidi vastast vaktsiini või alustab vaktsineerimist, eriti kui ta kuulub riskirühma. Meie haiglad on juba praegu nii täis, et jõudu Ukrainast saabuvatele põgenikele jätkub väga vähe,» nendib perearst Karmen Joller sotsiaalmeedias.