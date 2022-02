Enam kui 6,7 miljonit last on koroona tõttu kaotanud oma isa, ema või hooldaja

Maailma statistika ütleb, et 76 protsendil juhtudest on laps kaotanud oma isa. Arvutused näitavad, et suurim oli orvuksjäämise määr Peruus ja Lõuna-Aafrikas, vastavalt 8 ja 7 last iga 1000 lapse kohta.

Uuringu autor dr Juliette Unwin (Londoni Imperial College): "Nii kõrged kui meie hinnangud orvuks jäämise ja hooldajate surmade kohta ka on, on need tõenäoliselt alahinnatud ja me eeldame, et need arvud kasvavad, kui andmed COVID-19 surmajuhtumite kohta muutuvad kättesaadavaks. Näiteks WHO hinnangul on täpsed andmed COVID-19 surmajuhtumite kohta Aafrikas piiratud ja tegelikud kaotused on tõenäoliselt 10 korda suuremad kui praegu teatatakse. Järelikult /…/ COVID-19-ga seotud orvuks jäämist ja hooldajate kaotust alahinnatakse samuti drastiliselt. Reaalajas värskendatud andmed näitavad, et 2022. aasta jaanuari seisuga oli tegelik koguarv 6,7 miljonit last.”