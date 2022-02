Tervise- ja tööminister Tanel Kiik soovib tervishoiu rahastamist oluliselt muuta

«Tervishoid saab igal aastal viis protsenti ravivajadusest vähem raha, mistõttu kümned tuhanded inimesed jäävad plaanilisest ravist ilma,» tõdes Tanel Kiik. «Selleks, et jõuda Euroopa Liidu keskmisega samale tasemele, peaks igal aastal panema üks miljard eurot rohkem.»

Praegune rahastussüsteem pole piisavalt paindlik, sest kõik on pandud paika kvootidega, mida pole inimese personaalseid vajadusi arvestades võimalik muuta. «Mingi osa eelarvest tuleb jagada teiste kriteeriumide alusel, sest harvikhaiguse puhul inimene pole süüdi oma haiguse eripäras,» rääkis Tanel Kiik.

«Inimese vaates pole vastuvõetav, et riigil on plaan, mis saab teoks näiteks ühe aasta pärast. Tema jaoks toimib riik eraldi valdkondades killustatult. Inimesed käivad ja täidavad eri ametkondades oma pabereid, et teenust saada.»