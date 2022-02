Haigekassa otsib võimalusi harvikhaiguste tugispetsialistide rahastamiseks

Samuti teeb Haigekassa harvikhaiguste raviks mõeldud ravimite rahastusotsuse menetlemisel mööndusi: taotlused võivad olla inglise keeles ja majandusanalüüs ei pea vastama Eesti oludele. «Kui kogu maailmas on näiteks seitse just sellist haiget, siis pole ravimite puhul võimalik tavapäraseid nõudeid täita,» lausus Rain Laane.

Tegemist on lahendusega, et algselt maksab kulud kinni ravimi tootja. Kui ravim aitab ja järelmõjusid pole, tasutakse arve tervisekassast. «Peame samuti leidma lahenduse olukorrale, kui hiljem selgub, et patsiente on sadu,» tõdes Rain Laane.