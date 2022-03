Harvikhaigustega patsientidele pakub tuge TÜ Kliinikumi juurde rajatud kompetentsikeskus

«Suur osa harvikhaigustest on geneetiliste põhjustega ja ravimatud. Keskuse kaudu saame pakkuda paremat sotsiaalset tuge, informatsiooni ravivõimaluste kohta ning nõustada perekondi, muuhulgas sünnieelse diagnostika võimalustest, mis toetab rohkemate tervete laste sündi,» rääkis Tartu Ülikooli Kliinikumi Harvikhaiguste Kompetentsikeskuse eestvedaja prof. Katrin Õunap .

«Keskus on tänaseks tegutsenud neli kuud ning saame pöördumisi nii haigete laste vanematelt, suunavatelt arstidelt kui täiskasvanud patsientidelt,» märkis prof. Katrin Õunap.

«Pöördujate peamised mured on seotud ravivõimaluste, rehabilitatsiooni, tugiteenuste ja pere toimetulekuga. Samuti ei ole Eesti puude määramise süsteem alati õiglane, päriliku ravimatu haigusega lapsi on puudest ilma jäetud. Oli ka näide, kus haiguse tõttu ratastooli jäänud lapsele määrati ainult keskmine puue.»

Ravimatu haruldase haiguse diagnoosi saanud patsiendid ja nende pered vajavad sageli psühholoogilist tuge. Ümarlaual osalenud tõdesid, et täna pole selleks võimalused piisavalt tagatud.

«Harvikhaiguste täpne diagnoosimine võib võtta aega ning see on patsiendi ja tema lähedaste jaoks keeruline, samuti hetk, kui diagnoos selgub. PERH-is, kus võtame vastu harvikasvajatega patsiente, pakume nii hingehoidu kui psühholoogiteenust, võimalusel vesteldakse patsiendiga juba diagnoosi saamise päeval,» rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloog-ülemarst-keskuse juhataja dr. Mariken Ross .

«Hetkel on tugi tagatud küll vaid väikesele osale patsientidest, kuid psühholoogiline abi peaks olema kiiresti kättesaadav kõigile harvikhaigustega patsientidele. Praegu haakub asi selle taha, et esiteks on Eestis suur puudus psühholoogidest, teiseks pole tagatud piisav tugiteenuste rahastus.»