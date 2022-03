Õnnelikkus ei lase olla õnnelik

«Soov olla õnnelik on igati loomulik. Enamik inimesi tahab seda kogeda ja on arusaadav, kui püütakse leida võimalusi heaolutunde suurendamiseks,» ütleb Tartu ülikooli isiksusepsühholoogia teadur Liisi Ausmees. «Lihtsalt kui pidev õnnetunne on otsene eesmärk, on seda võimatu saavutada ning tagajärg paraku hoopis vastupidine.»