Kas haigekassa võib vaktsineerimata inimeselt koroonahaigusele kulunud raviraha tagasi nõuda?

Tagasinõude võib esitada nii raviasutustele, liikluskindlustusseltsidele kui ka eraisikutele. Otsust ei tehta lihtsalt niisama. Raviasutustele esitatakse nõue juhul, kui on tuvastatud, et väljamakse oli põhjendamata, see tähendab, et haigekassa on maksnud hüvitist teenuse eest, mis on valesti või põhjendamatult osutatud. Samuti on esitatud nõudeid raviasutustele tehniliste kontrollide käigus avastatud vigade tõttu.

Eraisikute puhul esitatakse nõuded tervisekahjustuste tekitajate, Euroopa ravikindlustuskaardi väärkasutajate vastu ning põhjendamatult väljamakstud ajutise töövõimetuse hüvitiste korral. Samuti ei tohi tööandja haiguslehel olevale inimesele samaaegselt maksta palka, ka see on alus tagasinõudeks. Haigekassa ekspert Jelena Kont selgitas, et tavaline on olukord, kus ettevõte deklareerib töötaja eest sotsiaalmaksu, aga tegelikkuses ei maksa seda hiljem maksuametile ära. «Samal ajal on töötaja haiguslehel ja saab selle eest meilt hüvitist. Kui maksuamet tuvastab, et sotsiaalmaksu tegelikkuses ei maksta ning parandab andmed, on ka meil alus haigusraha tagasinõudmiseks,» märgib Kont.

Kõige sagedasemad tagasinõudmised kaasnevad liiklusõnnetuste korral ehk nõue kindlustusseltsile. «Inimene ei arvesta pettuse teed minnes või end purju juues, et hiljem tuleb pahanduse korral kinni maksta nii haigushüvitise pettused kui ka teisele inimesele kehavigastuste tekitamine, purjus peaga autoavariis viga saanud inimeste raviarvete hüvitamiseni välja,» selgitab Kont.

Kas haigekassa võib küsida vaktsineerimata inimeselt tagasi koroonaviiruse raviga soetud raviraha?

Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, millega tagab haigekassa võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Hetkeseisuga on Eestis ravikindlustamata inimesi üle 82 000, kuid tegemist on umbkaudse arvuga, sest andmebaasis on üksjagu inimesi, kes pole kindlustatud ning haigekassal puudub teadmine, kas nad paiknevad Eestis või välismaal. Näiteks juhul, kui inimene on Eestis kindlustamata, võib ta olla aga kindlustatud näiteks riigis, kus ta töötab.

Covid-19 vastane ravi on küll kõigile tasuta sõltumata kindlustuse olemasolust ning asjaolust, kas inimene on koroona vastu vaktsineeritud või mitte, kuid kas on võimalik, et inimene avastab ühel hetkel oma postkastist koroonahaiguse raviraha tagasinõude? Teoorias jah, praktikas ei.

Esitades haigekassale hüpoteetilise olukorra, kui inimene, kes on saanud positiivse koroonatesti ning on sellest teadlik ja läheb sellest olenemata tööle ning nakatab teisi. Kas sellises situatsioonis võib vastutustundetult koroonalevitajalt tema tõttu nakatunud inimeste raviraha tagasi nõuda? Jah võib, seda juhul, kui haigekassale edastatakse kohtulahend, kus on tuvastatud, et konkreetne isik nakatas teist isikut. Siiani pole haigekassa sellist otsust teinud ning kinnitab, et ei plaani ka tulevikus teha.