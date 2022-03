PERH: täiendavat vere kogumist Ukraina sõjaohvritele veel ei toimu

«Verevajadus on Eestis tavapärane ja täiendavat vere kogumist Ukraina sõjas kannatada saanud ohvritele hetkel Eestis ei toimu. Kui vastav korraldus terviseametilt või sotsiaalministeeriumilt tuleb, oleme valmis koheselt tegutsema ja doonoreid teavitama,» teatas PERH sotsiaalmeedia vahendusel.

«Veri on bioloogiline materjal, mille säilivusaeg on piiratud ning seetõttu on väga oluline verekogumist ja kasutamist hoida tasakaalus. Kutsume siinkohal kõiki inimesi üles Eesti verevarude seise aktiivselt jälgima www.verekeskus.ee,» kirjutab haigla.