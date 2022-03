Hiinlased avastasid üllatava valuvaigisti

Nostalgia kehalist mugavustunnet suurendavat ja tajutud valu vähendavat mõju on uuringutes täheldatud varemgi, seni jäi teadlastele aga mõistatuseks, milline ajupiirkond nostalgia valuvaigistava mõju eest vastutab, vahendab Novaator.

Hiina teaduste akadeemia magnetuuringuga saadud andmed osutasid, et nostalgilisemad pildid muutsid ajus aktiivsemaks kuklasagara tagaosa, kiirusagara pealmise kääru ja otsmikusagara eesosa. Uurijate sõnul osalevad kõik need ajupiirkonnad möödunud olukordade töötlemises, panustavad inimese enesetajusse ja tundehinnangusse.

Nad märgivad ka, et kui nostalgilisi pilte näidati valustiimuli tekitamisega samal ajal, muutus aktiivsus aju teistes piirkondades.

Uurijate sõnul on kõige olulisem leid, et talamokortikaalne süsteem paistab mängivat ajus valuvaigistava toime töös võtmerolli. Talamus ehk nägemiskühm on nende sõnul oluline ajupiirkond info edastamiseks, seoste loomiseks ja valutunde töötlemiseks.