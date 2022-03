EMA: Pfizeri koroonavaktsiini võib tõhustusdoosina kasutada alates 12. eluaastast

Tõhustusannuse eesmärk on taastada vaktsiini kaitsevõime, mis on esmase vaktsineerimiskuuri läbinud inimestel aja jooksul langenud. Olemasolevate tõendite põhjal on võimalik järeldada, et tõhustusannuse mõju noorukitele on samaväärne kui mõju täiskasvanutele. Uusi ohutusprobleeme ei tuvastatud.