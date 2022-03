Põhjus, miks mineraalaineid ei tohi üle tarbida

«Kui vitamiinide puhul saame öelda, et väga palju kahju me nendega teha ei saa ja pole ka kindel, kas kasu saame, siis mineraalainetega on lugu teine. Nende tarvitamine peab olema kindlasti väga põhjendatult läbimõeldud otsus, kuna ületarvitamisel need ladestuvad, tekivad kliinilised sündroomid ja kahju organismile,» nendib dr Susan Sündema, Ida-Tallinna keskhaigla üld- ja onkoloogilise kirurgia keskuse sisearst.