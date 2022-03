Regulaarne kofeiini tarbimine võib muuta aju struktuuri

Pole kahtlust — kofeiin aitab enamikul end erksamana tunda. Õhtuti tarbides võib see aga und häirida. Unepuudus võib omakorda mõjutada aju hallainet, nagu varasemad uuringud on näidanud. Kas regulaarne kofeiini tarbimine võib halva une tõttu mõjutada ka aju struktuuri? Dr Carolin Reicherti ning Baseli ülikooli ja UPK (Baseli ülikooli psühhiaatriahaigla) professor Christian Cajocheni juhitud uurimisrühm uuris seda küsimust uuringus, vahendab Medical Xpress.

Erinevus oli eriti silmatorkav paremas keskmises temporaalsagaras, sealhulgas hipokampuses, ajupiirkonnas, mis on hädavajalik mälujälgede korrastamiseks ja salvestamiseks. «Meie tulemused ei tähenda tingimata, et kofeiini tarbimine avaldaks ajule negatiivset mõju,» rõhutab Reichert. «Kuid igapäevane kofeiini tarbimine mõjutab ilmselt meie kognitiivset riistvara, mis iseenesest peaks andma alust edasisteks uuringuteks.» Ta lisab, et varem on kofeiini mõju tervisele uuritud peamiselt patsientidel, kuid vaja on ka tervete isikute uuringuid.