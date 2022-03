Lastehaigla toetusfond annetab Kiievi lastehaiglale 100 000 eurot

«Iga inimelu on kulla hinnaga, sõltumata inimese vanusest, soost, rahvusest või sotsiaalsest positsioonist,» ütles Tallinna lastehaigla toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. «Siiski on lapsed sõjaolukorras kõige kaitsetumad – nad saavad enda eest seista kõige vähem. Toetusfondi nõukogu otsustas üksmeeles, et me peame Kiievi lastehaiglat toetama, see on meie kohustus. Annetuse võimalikuks tegemiseks otsustasime muuta fondi põhikirja, sest tundsime, et olukord on niivõrd erakordne.»

«Esmaspäeva hilisõhtul jõudsid Ukrainast Eestisse minu õetütar Aleksandra ning tema tütar Albina, kellel on lisaks Ukraina passile taskus ka Eesti passid,» ütles Mäggi. «Nad tulid paar päeva peale sõja algust ära Fastovist, mis on Kiievi külje all. Nemad said sõja jalust oma teisele kodumaale, kuid riskid, mis võivad viia raskete traumadega lapsi lähiaegadel lastehaiglasse, on väga suured. Me peame aitama neid, kes ennast ise aidata ei saa.»

Tallinna lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer ütles, et toetusfond on loomas otsekontakti Kiievi lastehaiglaga Okhmatdyt. «Meie ülesanne on leida parim viis Kiievi lastehaigla ja Ukraina laste toetamiseks,» ütles Kramer. «Me oleme kogu summa toetusfondi nõukogu otsusega reserveerinud ning kas kanname raha üle või ostame meditsiinitarvikuid ja -tehnikat vastavalt ukrainlaste vajadustele. Arvestame, et toetusperiood võib ulatuda kuudesse.»