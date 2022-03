Vähk kadunud kuue päevaga!?

Teadlased kasutasid nööpnõelapea suurusi siirdatavaid kapsleid - "ravimitehaseid", et need eraldaks kehasse pidevalt suuri annuseid interleukiin-2. See on looduslik ühend, mis aktiveerib valgeid vereliblesid, et nood vähiga võitleks. Ravimeid tootvaid kapsleid saab siirdada väga väikesemahulise ühekordse operatsiooniga. Iga kapsel sisaldab rakke, mis on loodud tootma interleukiin-2.