Perearstid ei pea õigeks arstita jäänud nimistu teenindamist haiglas

Eesti perearstide selts (EPS) ja Eesti noored perearstid (NOPE) soovivad algatada diskussiooni riigikogu sotsiaalkomisjoniga seoses eelnõuga, mis käsitleb üldarstiabi osutamist haiglate poolt, vahendab Med24. Perearstid möönavad, et mure Eesti esmatasandi jätkusuutlikkuse pärast on pikaajaline ja põhjendatud, kuid antud muudatuse tagajärgi ei ole piisavalt uuritud, teostamata on mõjuanalüüs, puuduvad argumendid, kuidas antud muudatus lahendaks perearstiabi kättesaadavuse probleemi ning suudaks patsientidele tagada kvaliteetse teenuse. Samuti läheb muudatus vastuollu Eesti tervishoiukorralduse alustalade ning seniste rahvusvaheliste soovituste ning kokkulepetega.

Muudatuse sisuks on, et kui avalikud konkursid perearsti leidmiseks nimistule on ebaõnnestunud või nimistu jääb ootamatult perearstita ja üldarstiabi kättesaadavust ei ole võimalik muul viisil tagada, teeb Eesti haigekassa üldarstiabi kvaliteedile vastava tervishoiuteenuse tagamiseks otsuse, et kehtestatud loetellu kuuluv haigla hakkab tegevuskoha maakonnas teenindama perearstita jäänud isikuid.