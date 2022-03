Koroonapandeemia on nõudnud maailmas ligi kuus miljonit ohvrit

Poola, Ungari ja Rumeenia, kus suremus Covid-19 tõttu on endiselt kõrge, on viimastel päevadel vastu võtnud üle miljoni pagulase Ukrainast, kus vaktsineeritus on madal ning nakatumus ja suremus kõrged.

Tegelik suremus Covid-19 maailmas on ilmselt oluliselt kõrgem, sest paljudes maailma riikides on statistika alatestimise tõttu puudulik. Ajakirja The Economist meeskond analüüsis liigsuremust ning hindas, et koroonaohvrite tegelik arv maailmas jääb vahemikku 14-23,5 miljonit inimest.