Teadlased selgitavad kuidas väike kogus alkoholi aju mõjutab

«Asjaolu, et meil on suur valim, võimaldab meil leida peeneid mustreid isegi poole klaasi õlle ja ühe õlle päevase tarbimise vahel,» rääkis uuringu autor Gideon Nave.

Alkoholitarbimise ja tervise seose uurimiseks on tehtud mitmeid uuringuid, kuid andnud vahel ebaselgeid tulemusi. Kuigi on olemas kindlad tõendid selle kohta, et rohke joomine põhjustab hallaine ja valgeaine tugevat vähenemist kogu ajus, on teised uuringud näidanud, et mõõdukas alkoholitarbimine ei pruugi ajule mõju avaldada.