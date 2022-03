Perearst: Ukraina sõjapõgenikel on palju hüpertooniat, depressiooni ja paanikahooge

Kõige läänepoolsemasse Ukraina linna, Taga-Karpaatias asuvasse Užgorodi saabub iga päev tuhandeid sõja eest pagevaid inimesi, keda kohalikud aitavad toidu, riiete ja ravimitega.

«Inimesed tulevad meile, sest meil on enam-vähem rahulik: ei pommitata ega tulistata. Me võtame vastu inimesi nii eramajades kui ka ühiselamutes. Minu majas elab näiteks 11 põgenikku – minu sugulased Kiievist, nende sõbrad ja tuttavad. Mõned inimesed, kellel on rohkem raha, peatuvad hostelites, ja osad sõitsid kohe edasi välismaale. Meilt läheb kaks teed Slovakkiasse ja kaks Ungarisse,» rääkis perearst.

Töökoormus on tohutu. «Nii intensiivselt nagu eelmisel nädalal, pole me kunagi varem töötanud – väga raske oli. Kuigi ka koroona ajal on olnud pidevalt raske... Kõige sagedasemad probleemid, mis sissesõitnud inimesi vaevavad, on hüpertoonia, depressioon ja paanikahood. On inimesi, kes saavad endale osta ravimeid ja neid, kellel selleks raha pole. Registreerimiskeskuses jagatakse kohe ka vajalikke ravimeid, soojasid riideid ja muid vajalikke asju. Samuti suunatakse inimesed kohta, kus nad saavad elada.»

Perearst sõnab, et ka sealsed arstid pole siiani veel aru saanud, kuidas see kõik nende tervisele mõjub. «Selline tunne on, et tuleb teha endast maksimum, aidata kõiki. Samas ju keegi ei teadnud, et selline asi juhtub. Tahame aidata nii sõdureid kui ka põgenikke, olla korraga kõikjal abiks... Lõpuks hakkad tundma, et ei ei suuda enam midagi teha. Läbipõlemine on täitsa olemas, see on väga raske... Ei arvanud, et see võib nii kiiresti juhtuda. Lihtsalt proovid pidevalt midagi teha. Inimesed ju aina tulevad, nad on stressis, neid tuleb aidata ja lõpuks töötad nii päeval kui ka öösel,» kirjeldab perearst psühholoogilist olukorda.