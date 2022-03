Pea viiendik eestlasi tunneb, et vaimse tervise probleemid ei ole töölt puudumiseks piisav põhjus

Seesami tööheaolu uuringu tulemustest joonistub välja, et 28 protsenti ehk pea kolmandik tööstressi kogenud inimestest tunneb, et seisund oli põhjustatud muredest vaimse tervisega. Kõige enam puudutas see oma parimas tööeas 25-34 aastaseid töötajaid, kelle seas oli vastav näitaja koguni 43 protsenti. Tendents on seda murettekitavam, et paljud neist inimestest ei tee olukorra leevendamiseks mitte midagi, sest on juba harjunud mõttega, et käsikäes vastutusrikka tööga peabki stress kaasas käima.