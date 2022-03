Balti terviseministrid WHO-le: tuleb toetada Ukraina meditsiinisüsteemi

«ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioon 2286 sätestab, et ka sõjaolukorras tuleb tagada meditsiinisüsteemi toimimine ning mõistab hukka haavatute, humanitaar- ja meditsiinitöötajate ja meditsiiniasutuste ründamise,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik, lisades, et WHO peab nõudma Venemaalt selle resolutsiooniga võetud kohustuste kohest ja täielikku täitmist.

«WHO kui inimeste tervise eest seisev ÜRO agentuur ei tohi leppida, et üks tema liikmesriik õõnestab organisatsiooni põhiväärtusi ja põhimõtteid, eirates inimeste õigust tervisele. Seetõttu oleme veendunud, et Venemaa ei tohiks olla WHO juhtorganite liige ega osaleda otsustusprotsessides,» lisas Kiik.

Pöördumises juhitakse tähelepanu, et WHO põhiülesanne on tagada kõigi inimeste tervis ja heaolu, sh humanitaarkriiside ja relvakonfliktide korral. See tähendab, et tuleb kaitsta tervishoiutöötajaid, et nad saaksid teha oma tööd ja päästa elusid, tuleb kaitsta meditsiiniasutusi, et tagada kõigile inimestele juurdepääs vajalikele tervishoiuteenustele ning elupäästvatele meditsiinitarvikutele.