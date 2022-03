Ravimiamet teatas kolme ravimi tarneraskustest

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline Biologicals S.A. esindaja teatas Varilrix tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti käesoleva aasta augusti keskpaigani. Varilrix on vaktsiin, mida kasutatakse inimeste kaitsmiseks tuulerõugete eest. Tarneraskuse perioodil on saadaval müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme OÜ vaktsiin Varivax slovaki-sloveenikeelses pakendis, millele on lisatud eestikeelne pakendi infoleht.