Millistele haigustele viitavad pidevalt külmad käed?

Inimese kehas on termoregulatsioonisüsteemid, mis suudavad säilitada püsivaid kehatemperatuure, et toetada kriitiliste elundite normaalset toimimist. Käte ja jalgade pindala ja mahu suhe on suur, mis on kasulik temperatuuri reguleerimiseks kuumas ja külmas kliimas. Kui soojemates keskkondades veresooned laienevad siis külmaga toimub vastupidine tegevus - veresooned ahenevad.

Normaalse ja terve inimese verevool on umbes 250 ml/min, külmakahjustuse ajal võib verevool olla umbes 20–30 ml/min. Külmakahjustus viitab koekahjustustele, mis on põhjustatud väga külmast temperatuurist. Pikaajaline kokkupuude külmaga tekitab hüpotermiat (seisund, mille korral kehatemperatuur langeb alla 35 kraadi).

Kui käed või jalad on pidevalt külmad siis võib see olla hoiatav märk, millega tuleks pöörduda arsti poole. Jäsemete kroonilised külmatunded võivad viidata terviseprobleemidele.

Raynaudi sündroom on seisund, mille korral muudavad sõrmed ja varbad värvi - alguses muutuvad valgeks, siis siniseks ja lõpuks punaseks. Nahavärvi muutus võib kesta tund või rohkem. Selle sündroomiga inimesed kirjeldavad tuimust ja valu. Esineb sagedamini naistel kui meestel. Raynaudi sündroom on tekkinud verevoolukahjustustest.

Aneemia võib olla põhjuseks, miks inimestel on külamad käed. Aneemia on seisund, mille korral on vähenenud hemoglobiin, hematokriti või punaste vereliblede arv. Hemoglobiin on oluline valk, mis on seotud hapniku kandmisega punaste vereliblede kudedesse.

Aneemia sümptomiteks on väsimus, õhupuudus ja südamepekslemine. Haiguse põhjuseks on vale toitumine, raske eluperiood, rasedus või seedetrakti verekaotus.

Tsüanoos on veel üks häire, mis on põhjustatud ebanormaalsest hemoglobiini ja hapniku kontsentratsioonist. Hemoglobiiniga seotud piiratud hapniku tagajärjel tekkiv halb vereringe võib põhjustada kätel sinakat tooni.

Perifeerne tsüanoos esineb kätes ja jalgades, kus verevool on piiratud, põhjustades peamiselt veresoonte ahenemist ja madalat südametööd. Tsüanoosi on raske diagnoosida ja selle ravivõimalused on väga erinevad.